Maradona in piedi dopo l’intervento: «Torno a camminare come a 15 anni» (video)

La gamba completamente bendata, il passo incerto, il braccio sorretto da un infermiere. Diego Armando Maradona ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui muove i primi passi senza tutore dopo l’intervento al ginocchio destro. «Oggi posso camminare solo con la benda. Grazie a Dio, al mio chirurgo, mi sento molto meglio!», ha scritto il Pibe de Oro, che nei giorni scorsi, postando un video col tutore, aveva scritto: «Oggi torno a camminare come quando avevo 15 anni».

Maradona secondo quanto riferito dal chirurgo che lo ha operato, Diego Eyharchet, non sarà più «in grado di giocare una partita di calcio come ha fatto qualche tempo fa, ma oggi Diego ha quasi 60 anni ed è normale che non lo faccia». «Sarà in grado di giocare a pallone con suo figlio, con suo nipote, ma non sarà più in grado di farlo con i professionisti», ha detto il medico, secondo quanto riportato da tycsports.com.

È stato poi ancora Maradona, sempre a mezzo social, a fornire una spiegazione dell’intervento. «Qualcuno si domanda “Ma perché Maradona cammina così?” oppure “Perché lo hanno operato?”. OK, questo video è per loro», ha scritto su Facebook, ringraziando per il supporto ricevuto e postando un video che è una carrellata dei numerosi traumi subiti durante la sua carriera calcistica.

Cirugía de rodilla derecha 02 Hoy me animé, y pude caminar sólo con el vendaje. Gracias a Dios me siento muy bien! Quiero agradecerles a todos Ustedes, a mis amigos, ex compañeros, colegas y seguidores, por los mensajes y la buena onda. Un abrazo grande a todos y vamos por mucho más! 👍💪❤ Pubblicato da Diego Maradona su Martedì 30 luglio 2019