L’ultrà “buonista” provoca con un tweet: «Ama il prossimo tuo». E viene travolta

Buonista del web pubblica su Twitter un post provocatorio. Ma la risposta che riceve è tutt’altro che un successo. La buonista si firma SimoAi e sventola la bandiera dell’Europa. Scrive: «Ama il prossimo tuo. Antifascista fino al midollo. Sono Buonista e me ne vanto». Poi ritwitta un post precedente: «Borghi #lariachetirala7 dice che il mandato popolare impone loro di chiudere i confini. Vediamo un po’ se è vero. Voi cosa vorreste? #facciamorete votate e ritwittate». Ma il risultato finale che ottiene la dice lunga su quello che vogliono gli italiani: su 8152 voti complessivi solo il 24% vuole le frontiere aperte. Il restante 76% vuole le frontiere chiuse. Una batosta inattesa per lei. Non contenta del risultato scrive: «Comunque, al di là di scherzi e battute, è sconfortante vedere che il nostro Paese ha smarrito quel senso di solidarietà e di compassione che lo contraddistingueva».

Borghi a #lariachetirala7 dice che il mandato popolare impone loro di chiudere i confini. Vediamo un po’ se è vero. Voi cosa vorreste? #facciamorete votate e ritwittate — SimoAi #StoConFR 🇪🇺 (@SimoAi79) 1 agosto 2019