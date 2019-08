Lollobrigida (FdI): «L’alleanza tra noi e la Lega è naturale. FI deve chiarire qualcosa…»

«Il centrodestra deve andare unito alle elezioni per formare subito dopo un governo coeso ed omogeneo in grado di dare risposte alla Nazione». Lo ha detto in una intervista al Tempo il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. «Serve un esecutivo forte che tagli le tasse, sostenga l’occupazione e metta in condizione chi produce di creare ricchezza e posti di lavoro, difenda i nostri interessi in Europa e nel mondo. Prima di parlare di alleanze e coalizioni, quindi, parliamo del programma. Il resto verrà da sé. Fratelli d’Italia e Lega mi sembrano essere molto d’accordo su tutti questi punti. È Forza Italia che deve chiarire la propria posizione». Quanto all’alleanza tra FdI e Lega, «appare piuttosto naturale: praticamente la pensiamo in maniera uguale o simile su molte cose. Oltretutto andando uniti avremo una larghissima maggioranza per sostenere un governo forte e coeso. Per quanto riguarda FI, invece, serve un chiarimento: Berlusconi ha votato Sassoli alla presidenza dell’Europarlamento e ha dato la fiducia alla presidente di Commissione Ue Van der Leyen».

«La priorità, per il bene del Paese, è ridare la parola gli italiani il più presto possibile e poi dar vita a un governo forte che possa varare riforme fondamentali per rilanciare l’economia e tutelare gli interessi dell’Italia all’estero», ha detto ancora Lollobrigida. «È in atto un tentativo vergognoso di evitare le elezioni con una manovra di palazzo. Grillo e Renzi pur di salvare la poltrona non vogliono ridare la parola ai cittadini. Ma sono sicuro che il presidente Mattarella non si presterà mai al loro gioco». Quanto alle ipotesi della formazione di un governo sostenuto da Pd e grillini, «a parole i 5 Stelle avevano detto che non avrebbero mai governato con i Democratici e lo stesso Renzi ha sempre chiuso a qualsiasi intesa con i pentastellati. A parole… Spero non si debba assistere all’ennesimo ribaltone antidemocratico. Le elezioni europee del 26 maggio hanno detto chiaramente che il centrodestra vale il 50% dei consensi. La volontà degli italiani è chiara», conclude Lollobrigida.