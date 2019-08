I big M5S a raccolta nella villa di Grillo decretano: Salvini è inaffidabile. E il Pd gongola…

Summit in Toscana, nella villa del padre nobile del M5s Beppe Grillo, a Marina di Bibbona: i 5 stelle provano a serrare i ranghi e a prepararsi per la settima decisiva per il governo Conte, 7 giorni cruciali che cominciano proprio domani. Chissà, forse provano a contarsi, a ripassare gli erudimenti fondamentali del Movimento e, assai più plausibilmente, tentano di stilare una strategia che consenta loro, integralisti e frondisti compresi, di rimanere a galla.

Summit dei 5 stelle nella villa di Grillo in Toscana

Tutti a raccolta dal grande capo, il guru pentastellato che da eminenza grigia prova a riprendere le briglia del comando e a riunire una pattuglia che rischia di andare in ordine sparso o, peggio ancora, di affidarsi all’abbraccio mortale della sinistra che scalpita. Disarcionati, i grillini tentano di risalire in sella affidandosi a una delegazione composta da tutto e dal contrario di tutto: dal capo politico Luigi Di Maio, al presidente della Camera, Roberto Fico, fino ad Alessandro Di Battista per finire con i capigruppo di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva. E naturalmente, al tavolo partecipa anche la vicepresidente del Senato, Paola Taverna. Dunque, le sorti del Movimento e dell’esecutivo in crisi si decidono nell’incontro M5S di oggi a Marina di Bibbona, presieduto da Beppe Grillo e Davide Casaleggio. «Tutti i presenti – si legge in una nota partorita nel corso del summit – si sono ritrovati compatti nel definire Salvini un interlocutore non più credibile. Prima la sua mossa di staccare la spina al governo del cambiamento l’8 agosto tra un mojito e un tuffo. Poi questa vergognosa retromarcia in cui tenta di dettare condizioni senza alcuna credibilità, fanno di lui un interlocutore inaffidabile, dispiace per il gruppo parlamentare della Lega con cui è stato fatto un buon lavoro in questi 14 mesi. Il Movimento – prosegue la nota – sarà in Aula aula al Senato al fianco di Giuseppe Conte il 20 agosto».

Intanto il Pd attende un un incontro formale coi grillini

I grillini aggiornano mosse e contromosse alla riunione Toscana: in gioco c’è il futuro del governo e i possibili scenari che si profileranno già da martedì, quando che il premier parlerà in Parlamento e si sottoporrà al voto di sfiducia proposto dalla Lega. Poi, dopo l’incontro al vertice, è previsto che domani Di Maio incontri i parlamentari M5S. Nulla di nuovo all’orizzonte: al momento la linea è sempre quella della conferma della fiducia in Conte e dell’assedio a Matteo Salvini, considerato un “traditore”. E mentre il Pd si sfrega le mani e attende un incontro formale con gli odiati avversari – Partito Democratico che da giorni ammicca ai 5 Stelle chiedendo di non tornare al voto, ma di far nascere un esecutivo partorito da un ribaltone basato su una nuova maggioranza – l’ultima proposta lanciata da Salvini e ricevuta dal M5S come un guanto di sfida risale a poche ore prima della nota: il vicepremier e leader del carroccio, infatti, dopo aver ribadito che non intende abdicare al Viminale, ha anche confermato che «o si va a nuove elezioni o ci si risiede al tavolo». Dichiarazioni a cui ha poco istituzionalmente replicato il grillino Manlio Di Stefano postando su Twitter: «È da TSO»…