Spalancavano le finestre quando “er sor marchese” se “svejava”. Nel centrodestra siamo al tempo della sindrome del marchese del Grillo. Io so’ io. Prende in particolare gli uomini della casata.

Fa impressione questo gioco un po’ masochista ad evitare pervicacemente di concordare alleanze e iniziative che non siano (per ora) locali. Dategli tempo e sfasceranno pure quelle. Il marchese Salvini prima fa l’uomo di Stato dicendo che in piazza pare brutto andarci e sembra incredibile che lo dica lui. Poi si collega col Quirinale, ascolta la Meloni che invita gli italiani a manifestare contro il governo Conte il giorno della fiducia, si prende 24 ore e annuncia pure lui la piazza. Dopo metà ottobre, però.

E Bignami sceglie Giorgia Meloni

Poi arriva il marchese Berlusconi che si autoproclama leader del centrodestra, dice che non bisogna essere sovranisti che fa brutto, e il suo problema – o meglio la canzonetta che fa ripetere a pappagallo ai suoi – è che Forza Italia diventi il primo partito della “coalizione”. E noi che pensavamo fosse come cacciare gli usurpatori da Palazzo Chigi. Spiegategli che intanto un deputato dei più bravi come Galeazzo Bignami – dna a destra – gli ha fatto ciao e ha preferito Fratelli d’Italia agli azzurri sempre più scoloriti. Ne siamo orgogliosi, la destra italiana ne guadagna in ulteriore qualità.

Giorgia Meloni ha la grave colpa di rappresentare chi non si arrende in questo centrodestra in ordine sparso. Fra tre leader, sembra l’unica con gli attributi. Ma quel che è incredibile è lo spettacolo degli altri due: fanno un governo assieme Di Maio e Zingaretti e loro stanno ancora a cincischiare sul primo della classe….

Siccome rivendichiamo il diritto alla faziosità, vogliamo credere che nessun leghista si sia fatto passare per la mente di proporre a Di Maio di fare il premier. E se ci sono messaggini che lo attestano, sarà sicuramente colpa di quei manipolatori della piattaforma Rousseau. E visto che crediamo ottusamente alla sincerità che promana da Arcore siamo certi che anche Forza Italia stia preparando una vigorosa mobilitazione contro il governo degli sconfitti.

A destra per stile e non per moda

A Matteo Salvini in particolare ci sentiamo di dire, proprio perché ancora rappresenta la forza politica che ha preso più voti, di avvertire il dovere della responsabilità di unire chi non vuole questa sinistra nella doppia versione piddina e pentastellata. Non è che se non si vota Lega si debba essere considerati figli di un Dio minore. Appello che, va detto, è più difficile rivolgere a Berlusconi – e lo scriviamo con amarezza – che continua a ragionare come se detenesse ancora le chiavi del forziere elettorale. Berlusconi va rispettato se resta coerente perché ha ragione quando dice che senza Fi la battaglia per la vittoria – quando ce la faranno combattere – sarà più complicata. Ma se continua a prendere le distanze dai “sovranisti e populisti” – eppure ne abbiamo sentite da lui in materia… – tutto diventa più difficile.

Si rendano conto che dall’altra parte del campo ormai stanno ragionando persino sulle alleanze di sistema. Loro potremmo trovarceli di fronte uniti a livello locale e nazionale. E noi che facciamo, cincischiamo su chi comanda di più?

A Montecitorio, in piazza, bisognerà esserci tutti. Anche perché Giorgia Meloni ha chiesto solo bandiere tricolori e non di partito. E Giovanni Toti, ad esempio, ha già risposto che ci sarà.

