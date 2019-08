CasaPound risponde agli Schuetzen: siete tedeschi da 97 anni, ma Romani da 2034…

Non si è fatta attendere la risposta di CasaPound ai cartelloni affissi nei giorni scorsi in tutta la provincia di Bolzano dagli Schützen con la scritta “Dna seit 97 Jahren – Deutsch nicht amtlich”, ovvero ”Tedeschi nel Dna da 97 anni, senza lingua ufficiale”. Per tutta risposta, questa notte i militanti di CasaPound Italia hanno affisso numerosii striscioni alle mura del capoluogo altoatesino, con la scritta “Pons Drusi 15 aC – civis romanus sum”, per ricordare i 2034 anni dalla fondazione di Pons Drusi, ovvero le origini romane della odierna città di Bolzano. Un’azione, rivendica CasaPound, “per evidenziare come l’Alto Adige sia sempre stata preziosa terra di confine e incontro tra popoli europei, che ne fa un tesoro culturale da preservare e valorizzare oltre ogni cieco sciovinismo”.