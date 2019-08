Bancomat, oggi e domani sarà impossibile prelevare contanti

Impossibile prelevare nelle giornate dell’1 e del 2 agosto? L’ipotesi ha messo in allarme numerosi italiani, che tra oggi e domani potrebbero subire diversi disagi e fronteggiare problemi di non poco conto ai bancomat. Proprio in giorni cruciali per la partenza per le vacanze. A mettere a rischio i prelievi di contanti sarà il proclamato sciopero dei portavalori che si asterranno dal lavoro con un obiettivo ben preciso: quello di ottenere il rinnovo del contratto scaduto nell’ormai lontano 2015.

Operazioni bancarie impossibili

La protesta, secondo i rumors che in queste ore si stanno infoltendo, renderà impossibile prelevare contanti ai bancomat, ma non solo. I problemi potrebbero andare anche oltre la giornata di oggi. Si teme per il 2 agosto anche. I disagi non interesseranno soltanto le operazioni al bancomat: a causa dello sciopero infatti potrebbe risultare impossibile prelevare anche all’interno delle filiali. A confermare i possibili problemi sono state le stesse banche: nei giorni scorsi alcuni istituti di credito hanno inviato le dovute comunicazioni ai propri clienti per avvisarli degli eventuali disguidi dell’1 e del 2 agosto.