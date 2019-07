Vicenza, incendio in un’azienda di vernici: fumo nero altissimo, allerta rossa per i cittadini (video)

Un vasto incendio sta devastando un’azienda di vernici di Brendola, in provincia di Vicenza. Per motivi precauzionali sono state chiuse le strade che entrano in paese dal casello dell’autostrada di Montecchio Maggiore. Il fuoco sta lambendo anche l’autostrada l’A4, con il fumo nero che si vede a chilometri di distanza. Il sindaco di Brendola ha avvisato la popolazione di restare in casa con le finestre chiuse e di non avvicinarsi all’azienda in fiamme. All’opera numerose squadre di vigili del fuoco. Ecco due video postati su Youtube da due automobilisti transitati nella zona.