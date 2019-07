“Si rinnova anche quest’anno, venerdì 19 luglio, il tradizionale appuntamento della fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino e delle vittime della strage di via D’Amelio. Giunta alla 23esima edizione, la fiaccolata è organizzata dal ‘Forum 19 Luglio‘. Si tratta del cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti e istituzioni, e ‘Comunità ’92’, un coordinamento che unisce le varie anime della destra siciliana ideatrici della manifestazione. Alla manifestazione aderiscono 60 associazioni e 21 Comuni, tra cui Palermo e Catania.

La grande menzogna

‘Fiaccola accesa nel buio della notte‘, slogan della prima edizione della fiaccolata, sarà il tema centrale di quest’anno con un’accezione diversa. “Se nel 1996 il buio, per i giovani promotori della manifestazione, era solo la mafia – spiegano gli organizzatori – oggi rappresenta, invece, la grande menzogna che aleggia sulla strage di via D’Amelio”. Che è fatta di depistaggi e di tradimenti di pezzi dello Stato “che remavano contro uomini come Borsellino e Falcone“.

La luce della fiaccola, invece, rappresenta la voglia di verità sulle stragi del ’92 per “rendere giustizia a quanti hanno sacrificato la loro vita nella lotta contro la mafia”. Come ogni anno, il concentramento è previsto per le 20 a piazza Vittorio Veneto. Il corteo attraverserà via Libertà e via Giuseppe Alessi per arrivare in via D’Amelio, dove verrà deposto un tricolore e intonato l’inno nazionale. “Sarà un corteo silenzioso e senza comizi finali, nel rispetto della sobrietà che contraddistinse in vita Paolo Borsellino”, affermano gli organizzatori. Alla fiaccolata parteciperanno, tra gli altri, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il sindaco di Catania Salvo Pogliese. Oltre a una serie di amministratori locali siciliani e non.

Dibattito a Corleone

Oltre alla fiaccolata, il ‘Forum 19 Luglio’ ha promosso altri due eventi nell’anniversario della strage di via D’Amelio. Il 18 luglio si terrà il primo torneo di calcio a 5 ‘Ciao Paolo’. Comincerà a partire dalle 19 al Cus di Palermo, con la partecipazione di 4 squadre. Ci saranno la rappresentanza dei movimenti giovanili di Palermo, Siulp sindacato di polizia, il Football club antimafia di Palermo, una delegazione di avvocati di Palermo. Sempre venerdì 19 luglio, a Corleone, alle 17, al Cidma (Centro internazionale di documentazione sulle mafie e del movimento antimafia), ci sarà un momento di dibattito dedicato alla ricerca della verità e sulle misure di contrasto alla criminalità organizzata con la partecipazione, tra gli altri, della stessa Giorgia Meloni.