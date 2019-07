Rissa senza precedenti a Disneyland: sotto accusa le misure di sicurezza (video)

Una violenta rissa all’interno del parco Disneyland TowtnToon, in California, sta facendo discutere l’America. E lancia pesanti interrogativi sui servizi di sicurezza all’interno del parco di divertimenti più nota al mondo. Il video, divenuto rapidamente virale, immortala la violenta colluttazione tra i membri di una famiglia afroamericana, all’interno del paradiso per i bambini. I fatti sono avvenuti lunedì, quando i membri di un nutrito gruppo familiare, davanti alla casa di Roger Rabbit, hanno iniziato prima a insultarsi, poi a prendersi a calci e pugni.

Le immagini sono piuttosto impressionanti. Davanti agli occhi di tanti testimoni (e di bambini spaventati) si vedono un uomo in camicia bianca e una donna in top bianco, con due bimbi sul passeggino, che si scambiano insulti con un uomo in camicia rosa. Dalle parole ai fatti, è questione solo di pochi secondi. La donna sputa addosso all’uomo in rosa, che reagisce a suon di sganassoni, mentre il compagno della donna cerca di fermarlo. La rissa, anziché placarsi, col passare del tempo è montata come una maionese impazzita. Una donna e un uomo, che sembrano intervenuti per sedare la rissa, in realtà cominciano a lanciarsi in una vera e propria scazzottata da saloon. Pugni, urla, calci a tutto spiano. A un certo punto del video, che dura 4 minuti, interviene anche una persona in scooter, che finisce coinvolta nel pestaggio.

Per molti osservatori, il dato più allarmante è che la sicurezza interna a Disneyland sia intervenuta dopo oltre tre minuti dall’inizio della violentissima rissa. Se anziché una famiglia su di giri, fosse stato un gruppo di terroristi islamici a compiere un’azione del genere, avrebbero avuto a disposizione troppo tempo per fare una vera e propria strage. «Ho pensato che fosse davvero strano che nessuno fosse intervenuto», ha commentato con i media locali un visitatore presente durante la rissa. «Hanno rischiato di mettere a repentaglio l’incolumità dei bambini. Cose del genere a Disneyland non devono accadere».