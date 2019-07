“Nadia Toffa sta morendo… “: sciacalli e menagrami in azione sui social contro la conduttrice delle Iene

Dal 1 luglio Nadia Toffa non dava più notizie ai suoi followers su Instagram. Un silenzio che ha creato qualche apprensione ma che non ha mancato, anche, di scatenare commenti sciacalleschi. C’è stato chi è arrivato a dire che la conduttrice non sarebbe arrivata ad agosto e chi è stato ancora più lapidario: “Il viso di una persona che sta morendo, che cosa triste la vita”. Un commento che ha mandato su tutte le furie i fan della conduttrice delle Iene, che seguono con ansia le fasi delle cure cui la Toffa si sta sottoponendo da tempo. Nell’ultima foto postata la Toffa appare insieme al suo cagnolino Totò, sorridente come sempre.

Naturalmente, e per fortuna, non ci sono solo gli haters a commentare la malattia di Nadia Toffa. Molti i messaggi di incoraggiamento e di chi è già passato per lo stesso “inferno” di cure, debolezze e scoraggiamento. La Toffa ha comunque spiegato il motivo del suo silenzio: “Il problema è che queste cure ti mettono in ginocchio e una foto non vuol dire assolutamente nulla”. Sospiro di sollievo per i tanti che le inviano messaggi di affetto e solita figura meschina dei frustrati che stanno sui social solo per insultare.