Libia, FdI: “Macron guerrafondaio e imperialista vuole estromettere Eni e Italia dalla Libia”

Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo di FdI in commissione Esteri, ha dichiarato, in merito alle recenti vicende della Libia: “La deflagrante ammissione di Parigi che le milizie di Khalifa Haftar sono in possesso di tre missili francesi è la prova definitiva del fatto che il presidente francese Emmanuel Macron stia giocando in Libia una “sporca guerra per procura” che ha come indiretto obiettivo l’estromissione di Eni e dell’Italia dalla Libia. Il campione dell’europeismo è smascherato – prosegue Delmastro – e mostra il suo volto imperialista e guerrafondaio. Il Governo italiano chieda all’Europa di intervenire immediatamente per fare chiarezza e precisare che la Libia deve essere pacificata, non armata fino ai denti. Non è più solo un tema italiano: la Francia così facendo mette a repentaglio la sicurezza dell’intera Europa per protrarre all’infinito le sue guerre per procura contro l’Italia”.