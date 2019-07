Guardate quanta gente al comizio del Pd… Il leghista Bitonci mostra la piazza “rossa” a Roma (video)

Roma, quartiere San Giovanni, alla Festa dell’Unità del Pd con Matteo Orfini non c’è molta folla. Anzi c’è solo uno sparuto gruppetto di persone ad ascoltare gli esponenti dem che – come al solito – stanno parlando (male) di Matteo Salvini. Un cittadino riprende la scena e ironizza sulle “migliaia” di persone che la piazza non riesce a contenere. Il video è stato postato dal sottosegretario leghista Massimo Bitonci con questo commento: “Roma, un simpaticissimo videoamatore ironizza sul comizio del partito democratico…dove ovviamente l’attività principale è quella di attaccare il nostro Capitano Matteo Salvini… Da vedere”. In poche ore il video ha avuto centinaia di condivisioni.