La smania di protagonismo di David Parenzo ha fatto spazientire anche Riccardo Pacifici, già portavoce della comunità ebraica di Roma. Su twitter uno scontro al calar bianco, con il conduttore televisivo che insiste nella sua difesa ad oltranza del povero delinquente che ha concorso ad assassinare Mario Cerciello Rega, il carabiniere-eroe pianto da tutta Italia. Non difende certo il delitto – ci mancherebbe – ma una povera bestia criminale con la fronte bendata.

“Dovevano massacrarlo di botte”

Scrive Pacifici, e come non concordare con lui, rivolto all’ineffabile Parenzo: “Mi dispiace ma non sono d’accordo con te. Lui non era un indagato ma un reo confesso e posso garantirti che secondo i miei canoni sono stati troppo civili i soldati dell’@_Carabinieri_ . Per me potevano massacrarlo di botte per ore . Solidarietà all’Arma emotivamente devastata”.

Violenta e cafona, come al solito, la replica di Parenzo, che ormai pensa di essere giudice di tutti: “Hai scritto una cazzata enorme. Fidati. L’Arma stessa ha chiesto scusa e avviato un’inchiesta interna. Nelle mani dello Stato, anche se colpevoli, non si viene bastonati. Si chiama “stato di diritto”. Ripeto: hai scritto una grande cazzata. Grande”.

Insulta tutti

Che aggiungere? Sono giorni e giorni che Parenzo insulta tutti quelli che la pensano diversamente da lui. Sembra un metodo per far crescere la propria popolarità, ma certo non è una gran prova di intelligenza quella che mette in mostra ogni volta che le sue pupille fissano la tastiera per sparare a zero contro tutti.

Suggeriamo una salutare vacanza lontana dal computer. Perché finora si è imbattuto in persone perbene e che tutto sommato sopportano i suoi insulti. Poi, se insiste, potrà anche essere accontentato con qualche querela. Non gli converrebbe, crediamo. La smetta di fare il ragazzino capriccioso. Anche perché è cresciuto abbastanza d’età.