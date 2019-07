Cerreto (Mns): «L’accordo Ue- Mercosur è una mannaia per i prodotti italiani»

«Con l’accordo Ue-Mercosur l’agricoltura italiana sarà invasa da prodotti Sud Americani». L’allarme è contenuto in una nota del segretario del Movimento nazionale per la sovranità, Marco Cerreto. L’accordo commerciale siglato il 1º luglio tra i quattro Paesi latinoamericani – Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay – e l’Unione europea è da rigettare. «Si tratta di un accordo siglato da una Commissione Ue che attualmente è già scaduta nel suo mandato – aggiunge Cerreto – L’accordo non tutela adeguatamente né i consumatori europei né le nostre imprese, perché nei paesi Mercosur vi sono pratiche fitosanitarie dubbie con conseguente rischio per la sicurezza alimentare».

Cerreto: «Il governo si opponga»

Cerreto mette in guardia sulle ripercussioni che potrebbero patire le piccole e medie imprese di agricoltura «costrette a competere con invasione di prodotti a dazio zero con costi quindi bassissimi». «Un accordo – conclude – che l’Italia deve respingere con forza in tutte e sedi europee, tenendo conto che per questo tipo di trattati non è prevista la ratifica dei parlamenti nazionali. Ci aspettiamo una forte azione del governo Conte per tutelare la qualità della produzione italiana e la salute del consumatore».