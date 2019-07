Caserta, “atti di sadismo e maltrattamenti”: arrestati i genitori di una bambina di 3 anni

A seguito di una segnalazione partita dalle maestre della scuola dell’Infanzia di Caserta i genitori di una bambina di tre anni di Casagiove (Caserta) sono stati sottoposti a fermo perché gravemente indiziati per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della figlia. Sono stati i carabinieri di Caserta a dare esecuzione ad un decreto di fermo del Pubblico Ministero, emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di una donna di 46 anni di Caserta ed un uomo di 44 anni di Casagiove. I comportamenti descritti dal Giudice li definisce gravi tali da rasentare il sadismo inoltre aggiunge “cagionanti non solo lesioni fisiche, ma anche, inevitabilmente, nocumenti psicologici avendo alterato gravemente l’umore ed il comportamento”. L’inchiesta a carico della coppia è partita qualche mese fa a seguito della segnalazione da parte della scuola casertana, dove la minore, in più occasioni, si era presentata con vistose ecchimosi e lividi estesi su più parti del corpo, lesioni che la madre non era in grado di spiegare, mostrandosi apparentemente, con gli insegnanti “vaga ed inconsapevole”. L’attività d’indagine si è sviluppata mediante l’audizione delle insegnanti, di un medico e di alcune persone che hanno assistito ad una aggressione attuata persino presso un esercizio pubblico nonché di visite mediche e dell’audizione della minore in forma protetta ed il pubblico ministero disponeva il provvedimento di fermo così da interrompere l’azione lesiva ed evitare comportamenti di fuga da parte degli indagati. Il GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato il fermo per l’uomo disponendo gli arresti domiciliari e divieto di avvicinamento di terze persone.