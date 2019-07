Le condizioni in cui si trovano le strade di Roma sono ormai note a tutti: ogni giorno la cronaca registra incidenti occorsi ai cittadini – siano essi pedoni o automobilisti – lungo le disastrate vie della Capitale. Anche lo stato di via Statilia, dove è la sede nazionale dell’ANPS (associazione nazionale Polizia di Stato), non è dissimile da moltissime altre strade.

Per questo motivo il Gruppo Roma 1 dell’ANPS è intervenuto per potare gli alberi che ormai costituivano un concreto e imminente pericolo per i passanti. Il volontariato ANPS è, come sempre, attento alle esigenze e alla sicurezza dei cittadini, sopperendo, non di rado, anche alle ormai croniche difficoltà degli enti locali.