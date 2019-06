Tragedia nel torinese, bimba di un anno muore investita dalla mamma nel cortile di casa

Tragedia a Villarbasse, in provincia di Torino, dove una bimba di neppure due anni è morta investita da un’auto guidata dalla madre nel cortile di casa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, la donna avrebbe investito la figlioletta facendo retromarcia con la sua vettura. La bambina era con la nonna e molto probabilmente all’improvviso si è staccata per salutare la mamma. Le è corsa incontro ma la donna non se ne è accorta e l’ha investita con la sua auto.