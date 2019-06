Tipici da spiaggia, i prodotti alimentari made in Italy arrivano sotto l’ombrellone (video)

L’ultimo sabato di giugno, luglio e agosto promozione negli stabilimenti balneari dei prodotti tipici dell’agroalimentare italiano. Interverranno chef, ristoratori e imprenditori per raccontare la storia del territorio e dei prodotti tipici. “L’obiettivo è di portare all’attenzione degli italiani e degli stranieri il connubio tra territori e agroalimentare – ha detto il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio presentando l’iniziativa “Tipici da spiaggia” – e lo portiamo in modo strutturato negli stabilimenti, in maniera organizzata”.