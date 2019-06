Parco della Legalità, il bluff di Zingaretti: inaugurato per le elezioni e poi chiuso (video)

Tre giorni prima delle elezioni, il 23 maggio scorso, aveva inaugurato in pompa magna, in via Roccabernarda, alla Romanina, periferia sud-est della Capitale, il Parco della Legalità. Ma, finite le elezioni, il Parco della Legalità è stato chiuso «a causa di lavori ancora in corso». E’ l’ennesimo bluff di Nicola “Zero” Zingaretti, il presenzialista presidente della Regione Lazio e temporaneo segretario del Pd, che vestito con la t-shirt arancione d’ordinanza, al fianco dell’immancabile don Luigi Ciotti di Libera – siamo nel campo dei famosi professionisti dell’Antimafia – aveva fatto la sua comparsata a beneficio delle telecamere in vista della tornata elettorale sperando di rastrellare qualche voto.

Oggi sul cancello mestamente chiuso del Parco della Legalità dietro al quale non si vede anima viva campeggia la scritta piuttosto esplicita: «Si comunica che il parco è chiuso in questi giorni (ne sono passati una ventina da quando Zingaretti l’ha inaugurato, ndr) perché non agibile a causa di lavori ancora in corso. Grazie per la comprensione».

Per carità, di comprensione per Nicola Zingaretti ne abbiamo sempre tanta. E’ così fantozzianamente indaffarato, da un lato a promuovere la sua immagine politica, dall’altra a cercare di rifare il trucco al Pd dopo gli schiaffoni a raffica presi negli ultimi anni, che si può comprendere come, a volte – a volte molto spesso – le sue strategie di marketing politico gli sfuggano di mano finendo per tornargli addosso come il famoso boomerang.

Ma è soprattutto quell'”ancora” a fare tenerezza: «Il Parco della Legalità non è agibile, ammettono dalla Regione Lazio «a causa di lavori ancora in corso». In una parola così semplice c’è concentrato tutto il fantozzismo di Zingaretti e del Pd, l’ansia da prestazione del Centrosinistra, troppo impegnato a sponsorizzarsi per mettersi a pensare prima di agire.

Il Parco della Legalità, 2.500 metri quadrati con un campo polivalente di pallavolo e basket, una pista di pattinaggio, una biblioteca, uno spazio di 100 metri quadrati per promuovere e organizzare eventi e iniziative di quartiere, nasce su un’area confiscata al clan dei Casamonica dove, nel novembre scorso, venne abbattuta una villa di mille metri quadrati.

A sorpresa genitori con bambini e curiosi che, in questi ultimi giorni, sono andati a vedere la nuova struttura nata nel quartiere hanno trovato i cancelli chiusi. E quella scritta che, nella sua ingenuità, svela e incenerisce le trombonate di Zingaretti.

«Oggi si parla di periferie e di una bellissima conquista: qui c’era una villa dei Casamonica – esordì il giorno dell’inaugurazione fasulla, da consumato storyteller, Zingaretti di fronte alle telecamere e ai taccuini dei giornalisti convocati dall’ufficio stampa insieme alle truppe cammellate del Pd romano – avevamo promesso al quartiere che sarebbe stata restituita ai cittadini e lo abbiamo fatto. Nessuno ci credeva, spesso si parla di abbandono delle periferie, ed è vero che spesso sono abbandonate, ma è anche vero che si può fare molto. C’è il progetto Corviale, Ostia, qui la Romanina. Questo serve all’Italia: poche chiacchiere e molti fatti».

Ecco, appunto, Zingaretti, fatti e non chiacchiere.