Orrore a Cisterna di Latina: trovata decapita in casa una donna di 35 anni

Orrore a Cisterna di Latina. Una donna di 35 anni è stata trovata morta, decapitata, in una villetta in via Palmarola. La tragedia è avvenuta questa mattina nella zona residenziate del quartiere San Valentino, una sequenza di villette a schiera con il giardino. Non si sa ancora nulla di quanto accaduto, se non con che una giovane donna è stata trovata all’interno della casa senza vita. I vicini alle 9 hanno visto l’auto medica del 118 davanti alla casa e entrare alcuni parenti della signora. La donna è sposata e ha una figlia di 11 anni, presente in casa e trovata in stato di choc, probabilmente ha assistito alla scena agghiacciante dell’omicidio della mamma.

Sul posto somo accorsi i carabinieri e i sanitari del 118. I militari hanno disposto il sequestro dell’auto del marito della vittima, una Bmw station vagon nera, trovata parcheggiata di fronte all’abitazione. Sul posto anche il magistrato inquirente della Procura di Latina, il dottor Andrea D’Angeli, accompagnato all’interno della casa dal capitano dei carabinieri Pierluigi Mascolo del Reparto territoriale di Aprilia. Il marito della giovane vittima si trova in caserma dove i carabinieri lo stanno interrogando.