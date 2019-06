Nuova chiamata alle armi di Micciché: «Difendiamoci, i leghisti ci vogliono ammazzare»

La furia di Gianfranco Miccichè non si placa e continua ad offendere Matteo Salvini e i leghisti. «Siamo siciliani. L’orgoglio di essere siciliani dobbiamo ricordarcelo anche quando andiamo a votare. Andare a votare uno che ci ha offeso per tutta la vita, soltanto perché viene a dirci che ci vuole bene, non è possibile». Il commissario regionale di Forza Italia ha scritto un post di fuoco su Facebook, dopo avere tenuto ieri a Favignana un comizio sull’emergenza delle quote tonno e avere incontrato pescatori e cittadini. Non è riuscito a digerire che il 30 per cento dei cittadini alle elezioni aveva votato la Lega. «Scordiamocelo – ha poi scritto – perché i leghisti ci vogliono soltanto ammazzare. Salvini ha sempre offeso i siciliani. Ricordiamocelo dentro le urne».

Miccichè: «I leghisti sono buzzurri»

Non è certo la prima volta che Micciché si scaglia in maniera così verbalmente violenta. Solo una settimana aveva insultato i leghisti definendoli “buzzurri” «che ci odiano e pensare che i siciliani non capiscano che ci prendono per il culo e gli danno i voti mi fa davvero impazzire». E poi ancora contro la Lega. «È gente cattiva, che ci odia – aveva aggiunto – Ho sempre ritenuto i siciliani un popolo intelligente e invece non capiscono che questi ci prendono in giro per ammazzarci, perché ci vogliono morti. Gli hanno dato il 30%… ammazzerei uno ad uno quelli che li hanno votati. Sto cominciando a vergognarmi di essere siciliano».