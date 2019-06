Lo spacciatore tossicodipendente in fuga, con accanto a sé un neonato di soli 5 mesi rapito dalla casa della sua ex compagna mentre la donna stava dormendo. Una fuga durata 36 ore prima che il tossicodipendente fosse individuato e poi bloccato dalla polizia del West Midlands, in Gran Bretagna. Nel video le immagini riprese dalla videocamera sulla divisa di un poliziotto.