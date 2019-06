Macabra scoperta a Torvaianica, trovati in un’auto due corpi carbonizzati

Giallo sul litorale laziale. Due corpi carbonizzati sono stati ritrovati questa mattina all’interno di un’auto a Torvaianica, cittadina balneare in provincia di Roma. La vettura era in via di San Pancrazio, nella località del comune di Pomezia. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano: le due vittime non sono state ancora identificate. La zona è scarsamente popolata, con qualche abitazione sparsa e campi, a circa un chilometro e mezzo dalla spiaggia.

«Alle 8 abbiamo sentito un botto pazzesco, poi le fiamme. Abbiamo chiamato subito i vigili del fuoco perché, con l’erba alta, era facile che scoppiasse un incendio ancora più violento. Non siamo però usciti a controllare, ci siamo fatti gli affari nostri. Nessuno ha gridato, in quella macchina erano già morti. Sono stati i clan mafiosi che lavorano tra Ardea e Torvaianica». Così all’Adnkronos un residente di via San Pancrazio, a Torvaianica, il primo a chiamare i vigili del fuoco questa mattina permettendo di rinvenire all’interno dell’auto carbonizzata i due cadaveri ancora in fase di identificazione. Non vuole dire come si chiama, la paura è molta ed è sicuro quando dice che «il rogo è opera dei clan».