L’Italia è leader nella cura del cancro alla tiroide. Ecco le nuove tecniche

«È una enorme soddisfazione aver portato per la prima volta questo congresso fuori dagli Stati Uniti e dal Canada. Questo testimonia quello che nel mondo scientifico è già noto. L’Italia è leader nella cura del cancro alla tiroide». Così Rocco Bellantone, direttore del centro di chirurgia endocrina e metabolica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, dal World Congress on Thyroid Cancer 3.5. Meeting internazionale che per la prima volta è approdato in Europa, a Roma. «Hanno partecipato circa 800 esperti proveniente da 70 Paesi diversi – prosegue Bellantone, copresidente del congresso – e dal quale viene lanciato un messaggio forte. Questo tumore non deve essere sottovalutato e deve essere trattato in centri ad alto flusso, centri specializzati alla diagnosi e al trattamento». L’evento, presieduto da Bellantone e da Celestino Pio Lombardi, direttore dell’Unità di chirurgia endocrina della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, con la collaborazione della Harvard University e

