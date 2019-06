La Cgil invece di difendere gli operai va a caccia delle frasi di Mussolini

Una stampa affissa in un ufficio pubblico contenente una frase “riferibile a Benito Mussolini, pronunciata in un suo discorso del 1934”. Lo denuncia la segreteria della Cgil di Genova e il comparto della Funzione Pubblica Cgil Genova.

“Oggi – spiegano dal sindacato – abbiamo ricevuto la segnalazione dai lavoratori che presso l’Ufficio Territoriale di Genova 2 dell’Agenzia delle Entrate, un Dirigente della stessa, ha affisso, allestendo il suo ufficio, una stampa con la scritta ‘L’aratro traccia il solco, ma è la spada che lo difende’. Questa stampa campeggia, in modo stridente, accanto al ritratto del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

“Si tratta – sottolineano dalla Cgil – di una grave offesa ai principi di libertà e democrazia sanciti dalla nostra Costituzione, nata dalla lotta di Liberazione antifascista, nel cui alveo agisce la Pubblica Amministrazione, con il fine di operare per conto dello Stato per rendere esigibili quei principi”. “Atti simili che, oltre ad offendere i lavoratori ed i cittadini tutti, recano discredito sulla Pubblica Amministrazione – conclude Cgil – vanno condannati e non si devono più ripetere. Auspichiamo un immediato intervento dei Direttori Regionale e Provinciale dell’Agenzia delle Entrate volto, oltre a porre immediato rimedio, a prendere le distanze da quanto accaduto”.

Eppure, a Genova, la Cgil avrebbe ben altro a cui pensare: per esempio alla crisi occupazionale che affligge il capoluogo ligure, visto che Genova è la seconda provincia italiana per incremento di ore di cassa integrazione nei primi tre mesi del 2019. O potrebbe occuparsi della crisi di Piaggio Aero Industries che coinvolge 1000 dipendenti. Per non parlare della crescita della disoccupazione: +6,3 nel 2018. Tutti temi che appaiono più importanti di un volantino con le frasi del Duce.