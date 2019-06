Incidente mortale sull’Ostiense, FdI: «Avevamo segnalato il pericolo e nessuno ci ha ascoltato»

«La tragica notizia della morte di un motociclista che nella notte a Roma si è scontrato con un cavallo mi sconvolge e mi rattrista profondamente». Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera racconta di aver visto proprio ieri notte prima del tragico incidente in via Ostiense due cavalli liberi che circolavano in strada. «Ho segnalato, personalmente – dice – intorno alla mezzanotte la presenza di due cavalli che circolavano liberi sulla via Ostiense. Ero a bordo della mia automobile lungo il tragitto verso casa, quando la vettura che viaggiava davanti a me ha frenato bruscamente. Accostandomi, ho notato la presenza dei due animali e subito ho chiamato il numero di emergenza per segnalare la situazione di grave pericolosità».