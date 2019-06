Tranquilli, Maria Elena Boschi non ha alcuna intenzione di aprire un ristorante a Roma. L’Italia affamata ringrazia, temendo per il palato e per il conto alla fine del pasto, considerando le abitudini della casata.

Non è un colpo di sole del Secolo, ve lo assicuriamo. Ma è stato lo stesso ex ministro ad assicurarlo al globo che ogni giorno transita per la sua pagina Facebook ad ammirarne il pensiero: “Il lancio di una agenzia dice che voglio aprire un ristorante a Roma. Una idiozia assoluta. Ma come le scrivono? Ma chi controlla? Ma dove è finita la professionalità nel giornalismo? Comunque parto per la mia settimana a Strasburgo, al Consiglio d’Europa. Buona domenica”.

Collega di Verdini

Ma chi se ne frega non lo scrive la signora in rosso? E poi anche se dovesse diventare collega di Denis Verdini – titolare di un ristorante vicino alla Camera – che male ci sarebbe? Dopo le riforme, il menu. In fondo sarebbe coerente con tante cose fatte assieme al toscano ex berlusconiano ex renziano e qui ci fermiamo.

A volte, per far parlare di se’, certa politica ha bisogno di pescare news da diffondere, lacrime con cui contagiare il web del proprio vittimismo, alla ricerca di solidarietà su cose incredibili. Bastava sorridere all’agenzia che ha diffuso la ferale notizia senza coinvolgere tutti quelli che capitano sui social per lavorare e si trovano distrutti da una prospettiva del genere…

Mai una gioia

Ma lei, protagonista del nulla, ha bisogno di testimoniare sempre la sua viva presenza politica. E con la leggerezza tipica di questo tempo, utilizza la pagina Facebook con cui si etichetta “personaggio politico” per evitare con orrore la prospettiva della ristorazione. Che magari l’avrebbe vista finalmente servire il popolo.

Mai una gioia, dirà il commensale costretto a rivolgersi ad un’altra cucina. In fondo sarebbe stato piacevole mangiare da un politico anziché veder mangiare il politico…

Non si può avere tutto nella vita.