Se si vuole un motivo valido per abolire l’Ordine dei Giornalisti, ringraziamo il caldo di oggi. Due colleghi vogliono cacciare Vittorio Feltri dalla categoria, pretendono che non scriva più, e se potessero lo prenderebbero a martellate sulle dita. Motivo del cartellino rosso il giudizio sprezzante espresso su Andrea Camilleri.

Pro e contro Camilleri

Quelle parole – ‘terrone che ci ha rotto i coglioni’ – danno molto fastidio persino a me, che divido la mia vita da tempo tra Roma e la Sicilia. Ma sono un motivo per la censura?

Questa storia del politicamente corretto è molto peggio della frase di Feltri. Che poi i giornalisti Sandro Ruotolo e Paolo Borrometi pretendano la sua cacciata dall’Ordine, è mille volte più grave. Perché un cronista risponde ad un altro cronista con un articolo e non con l’invocazione della censura. A meno che non si tema di soccombere nella sfida come spadaccini di carta.

Su Camilleri e la sua salute la penso in maniera esattamente opposta a Feltri, ma semmai lo scrivo e non mi priverei affatto del piacere di leggere i suoi articoli. Anche quando non li condivido.

Voglia di regime

E’ stalinismo con la stilografica, è pretesa del silenzio, è voglia di regime questo modo di procedere.

Ma quel che è più grave è la risposta del presidente dell’Ordine, Verna. Di fronte a due iscritti che mettono nero su bianco “o noi o Feltri”, non li invita ad accomodarsi, ma dà loro manforte. Non dice che le opinioni sono il sale dei giornalisti e del loro ordine, ma suggerisce l’attivazione di un procedimento disciplinare. “Non sospendetevi, per favore, ma firmate un pezzo di carta per il giudizio”, afferma sostanzialmente.

Poffarbacco, adesso Feltri si impaurisce e si cucina persino Carlo Verna, napoletano pure lui. Straordinario Vittorio: li prende in giro e loro fingono indignazione. Una recita. Si fanno chiamare giornalisti. Ma sembrano Calenda…