Europei Under 21, domani Italia-Belgio. Partita da dentro o fuori per gli azzurrini

Italia-Belgio sarà una partita da dentro o fuori per i ragazzi dell’Under21 impegnati negli Europei di categoria. Tutto o niente, in 90 minuti. Colpa dello sciagurato 0-1, sia pure con tanta sfortuna, rimediato contro la Polonia. Risultato che obbliga gli azzurrini, domani, non solo a battere il Belgio, ma anche a sperare che la Spagna abbia ragione della stessa Polonia con non più di due gol di scarto. Per un arrivo di tre squadre a quota sei punti, ma con l’Italia prima per la migliore differenza reti nella classifica avulsa. Il girone lo si può ancora vincere ed approdare quindi alla semifinale già domani sera senza aspettare i risultati degli altri. Bisogna intanto battere il Belgio, già eliminato, e portarsi a quota 6 punti: solo la precondizione necessaria. Quella d’obbligo in ogni scenario positivo che la delegazione sta valutando. Anche se può bastare lo scarto minimo. Importante che la Spagna batta i Polacchi, ma non con più di due reti di scarto. Insomma, conti e conteggi alla mano quella di domani per l’Under 21 sarà una partita ad alta intensità emotiva. Con l’assoluto obbligo di vincere, le scelte del Ct Di Biagio, soprattutto in attacco, sembrano perciò obbligate: squalificato Zaniolo, inamovibile Federico Chiesa, spazio dal primo minuto per il millennial della Juventus Moise Kean. E forse anche per l’ala del Bologna, Orsolini. L’importante è vincere. I conti si faranno dopo. Italia-Belgio, in programma domani alle 20.45, allo Stadio del Tricolore di Reggio Emilia, sarà trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle 20.35.