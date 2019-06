Csm, il sorteggio che ora molti invocano fu proposto 10 anni fa dal sen. Valentino

Ora lo invocano un po’ tutti. Eppure, fino a ieri, il solo accennarne equivaleva a sfidare un tabù. Parliamo del sorteggio per eleggere i membri del Csm, acronimo di quel Consiglio superiore della magistratura finito nell’occhio del ciclone, anzi nell’orecchio degli investigatori che grazie al trojan hanno captato tutto quel che usciva e che entrava nel telefonino di Luca Palamara, già capo dell’Anm, indagato per corruzione a Perugia: conciliaboli notturni in cui membri del Csm e due politici del Pd, Luca Lotti e Cosimo Ferri, disponevano i propri pezzi sulla scacchiera in vista delle nomine dei capi delle Procure. Un intreccio raggelante che ha fatto gridare allo scandalo e che ha costretto persino un uomo mite e pacato come il presidente Mattarella a battere il pugno sul tavolo del plenum e a dire che «da oggi il Csm volta pagina».