Cadde a Ciao Darwin, Marchetti resta gravissimo: «È paralizzato dalle spalle in giù»

Non migliorano le condizioni di Gabriele Marchetti, il concorrente di Ciao Darwin rimasto gravemente infortunato durante il gioco del Genodrome. A oltre due mesi dall’incidente, avvenuto il 17 aprile, Marchetti resta immobilizzato a letto, senza che la fisioterapia dia risultati. E il timore è che possa rimanere paralizzato dalle spalle in giù, come di fatto è dal momento dell’incidente.

Gabriele paralizzato dalle spalle in giù

A rivelarlo è il settimanale Oggi, nelle anticipazioni del numero in edicola domani. «È condannato in un letto, paralizzato dalle spalle in giù», si legge nell’articolo, che riporta le testimonianze dei familiari del 54enne romano, ricoverato in una clinica specializzata con 4 vertebre rotte. «Le sedute in palestra sulle macchine per la rieducazione motoria finora non hanno dato risultati apprezzabili e, a più di due mesi dall’incidente, Gabriele riesce a muovere solo le dita del piede sinistro e a ruotare l’avambraccio destro», riferisce Oggi, ricordando che sul caso esiste un’inchiesta aperta dalla Procura di Roma.

I familiari in contatto con Bonolis

Intanto, sempre Oggi precisa che sia il conduttore Paolo Bonolis sia la titolare della società di produzione di Ciao Darwin, la moglie Sonia Bruganelli, si tengono in costante contatto con Simone Marchetti, unico figlio di Gabriele, «per avere – viene precisato – informazioni di prima mano sull’evoluzione del quadro clinico».