Brandisce le forbici e pesta gli agenti: 23enne vuole prendere la metro C senza pagare

Tutto succede all’improvviso, con grande spavento dei presenti: un giovane pretende di prendere la metro senza pagare. Uno come tanti, che come pochi altri per fortuna, però, ha reagito in modo inconsulto e sconsiderato: succede tutto a una fermata della metro C capitolina, dove gli agenti di polizia del reparto volanti sono stati costretti a intervenire tmepstivamente per evitare il peggio arrestando a Roma un 23enne, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e per danneggiamento ai beni dello Stato.

Aggredisce gli agenti: vuole prendere la metro senza biglietto

Il giovane, ha tentato di accedere alla metro fermata di “Grotte Celoni” senza pagare il biglietto ed eludendo il tornello. Bloccato dal personale in servizio di vigilanza, quando ha visto arrivare i poliziotti, ha cercato di darsi alla fuga. Inseguito, ha iniziato a minacciare i presenti brandendo un paio di forbici e poi ha reagito colpendo gli agenti e le guardie giurate con calci e pugni fin quando è stato bloccato e accompagnato negli uffici del commissariato Casilino. Insomma, ancora una vicenda che denuncia come violenza e degrado attanaglino ormai in una inquietante morsa criminale la capitale, in mano a orde di facinosori e a schegge impazzite che, all’improvviso, delinquono e si ribellano ai tutori dell’ordine che provano a ristabilire calma e sicurezza.