Bloccati in metro a Roma a San Giovanni, urla e calci dei cittadini esasperati (video)

Lunedì sera bloccati in metro ecco come hanno reagito a San Giovanni. Non li facevano andare da una parte perché la metro era già chiusa né dall’altra perché i tornelli erano già bloccati nonostante dovessero passare ancora due metro… Con queste parole la pagina Facebook “Roma fa schifo”, che quotidianamente denuncia i disagi della Capitale e dei suoi abitanti, relativi soprattutto a servizi fatiscenti come i trasporti e la raccolta dei rifiuti, ha presentato un video che mostra l’esasperazione dei romani.