Barletta, un’auto della polizia si ribalta dopo un inseguimento: feriti due agenti

A Barletta feriti due agenti durante un inseguimento

«Quanto accaduto la scorsa notte a due agenti del commissariato di polizia di Barletta è un fatto davvero grave che solo per fortuna non ha avuto un epilogo ben peggiore per i due assistenti della squadra volanti» scrive il primo cittadino di Barletta, Cosimo Cannito, «è un episodio che deve fare riflettere su quanto sia delicato e pericoloso il lavoro di questi uomini e donne che ogni giorno mettono a repentaglio la loro vita per la nostra sicurezza e per la legalità. Auguro ai due agenti – prosegue la nota del sindaco – che non hanno esitato a inseguire dei presunti malfattori e ai quali esprimo tutta la mia solidarietà, di guarire e tornare presto al lavoro, rinnovando a tutti gli uomini e le donne, poliziotti, carabinieri e a tutte le forze dell’ordine, la gratitudine per quello che quotidianamente fanno per questa città».