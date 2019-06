Ballottaggi, Salvini: «Straordinarie vittorie». FdI: «La conferma che il centrodestra è l’alternativa»

«Straordinarie vittorie della Lega ai ballottaggi, abbiamo eletto sindaci dove governava la sinistra da settant’anni!», è il primo commento di Matteo Salvini dopo l’esito dei ballottaggi per le amministrative che hanno visto il centrodestra, con la Lega, trionfare in tantissimi comuni italiani, tra cui le roccheforti della sinistra, da Ferrara a Faorlì, fino a Piombino. Anche Fratelli d’Italia non può nascondere la propria soddidfazione: «I risultati dei ballottaggi indicano che gli elettori chiedono un’alternativa di centrodestra, un governo che faccia le cose che oggi M5S impedisce alla Lega di fare. Oggi la richiesta che facciamo alla Lega è di essere coerente con le indicazioni degli elettori», ha detto questa mattina il presidente dei deputati Fdi Francesco Lollobrigida, nel corso di “UnoMattina” su Rai1. Un po’ surreale il commento di Paolo Gentiloni del Pd, che a fronte dei risultati eccezionali della Lega si consola con la conquista di Livorno: «Nella sfida delle città babbo Salvini non sfonda. Straordinario il nostro successo a Livorno», twitta l’ex premier Paolo Gentiloni, presidente del Partito democratico mentre per Nicola Zingaretti, “belle vittorie e belle conferme. L’alternativa a Salvini c’è ed è un nuovo centrosinistra. E siamo solo all’inizio”, dice.