Roma, un anno fa morì Elena. La mamma: «Non possiamo nemmeno portarle un fiore»

Il 6 maggio di un anno fa moriva Elena Aubry, la centaura romana di 25 anni sbalzata via dalla sua Honda mentre percorreva l’Ostiense. Una strada killer. La mamma, Graziella Viviano è disperata. «Nulla è cambiato sulla strada dove è morta mia figlia – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – E io poi ho un altro dolore: non posso darle una sepoltura che merita, da un anno appunto. La procura mi ha chiesto pazienza, perché c’è l’inchiesta tutt’ora aperta. Ma è davvero straziante per me e per chi ha amato mia figlia, non possiamo portarle fiori, ci manca un luogo dove ricordarla: abbiamo silo quell’altare su quella strada maledetta». L’inchiesta non è ancora chiusa: la procura cerca ancora la superteste, un’infermiera che si fermò a prestare ad Elena i primi soccorsi per poi sparire nel nulla, sulla strada che dalla Piramide Cestia porta fino ad Ostia Antica. E su quella strada maledetta dopo 365 giorni niente è cambiato.

Ostiense, la strada è costellata di “altarini”

Come si legge sul Corriere, i tratti più pericolosi sono nel tratto dopo Vitinia e Dragona. Anche se le buche, tante, larghe e profonde, iniziano molto prima. Sono soprattutto nel lato esterno della carreggiata: all’improvviso, si aprono dei veri e propri crateri. E le macchine, per evitarli, sterzano all’ultimo momento e invadono la corsia opposta, costringendo chi viene in senso contrario a stringersi verso il guardrail per evitare incidenti.

I forti rischi che si corrono nel passare sulla strada consolare, in entrambi i sensi di marcia, sono purtroppo confermati dal numero di “altarini” in ricordo delle vittime e dagli incidenti registrati dai vigili urbani: 484 durante il 2018 (130 con feriti) e già 172 dall’inizio di quest’anno, con 45 persone che hanno avuto bisogno di cure mediche. «Siamo arrivati nel primo quadrimestre del 2019 a rilevare 10mila incidenti a Roma perfettamente in linea con i 30mila all’anno nell’ultimo triennio – spiega Stefano Giannini, segretario romano del Sulpl al Corriere – La costanza dei dati fotografa in modo impietoso l’assoluta inconsistenza dei provvedimenti sbandierati fino ad oggi dall’amministrazione comunale. Se si vuole invertire la rotta occorre rivedere la progettazione delle strade non limitandosi solo a riasfaltarle».