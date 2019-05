Roma, incendio in casa: ragazzo si salva stendendosi sul cornicione. L’incredibile video

Si è steso sul cornicione, a decine di metri di altezza, mentre nella sua casa divampava un terribile incendio. Ma grazie al suo coraggio un ragazzo romano si è salvato la vita, scampato al rogo di un palazzo nel quartiere Appio, in via Niso 20, per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina. L’edificio è stato sgomberato e il ragazzo portato in salvo dai vigili del fuoco. (Il video è tratto dalla pagina Youtube di Roma Pulita).