“Roma Città Di Pietra”: la mostra fotografica di Matteo Notaro apre i battenti al ClubHouse Barberini

Sarà inaugurata domani 7 maggio 2019, alle ore 19.00 al ClubHouse Barberini – Via di San Basilio, 48, la mostra evento”Immagini e sapori di Roma” nell’ambito della quale è presente l’esposizione fotografica del giovane e talentuoso Matteo Notaro dal titolo “Roma Città Di Pietra“: 17 opere che raccontano la città attraverso le immagini dei monumenti più noti, passando per gli intrecciati vicoli del centro storico, con giochi di prospettiva, luci ed ombre. Ad accompagnare questo passeggiata per Roma, sarà proposto un percorso di degustazione di prodotti tipici del territorio laziale, realizzato ad hoc da Dino De Bellis, Executive Chef del ristorante VyTA Enoteca Regionale del Lazio. Nato a Napoli, vent’anni, da sempre appassionato di arte e fotografia cui ha deciso di dedicarsi anche orientando i suoi studi verso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, Matteo Notaro è stato stagista presso Vojage Pittoresque Factory di Gennaro Regina, noto pittore partenopeo.