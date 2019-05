Migranti, la Meloni punge Salvini: «Rimpatri? Di questo passo ci vorranno 450 anni»

Migranti, Giorgia Meloni punge Salvini sui rimpatri «Diffusi i dati ufficiali su immigrazione. Ci vorranno più di 450 anni per rimpatriare tutti i clandestini. Proprio così, il calcolo è presto fatto: 1000 sbarcati (senza contare gli “sbarchi fantasma’ però) e 2300 rimpatriati. Quindi un bel meno 1300 irregolari in un anno, che è un bel cambio di passo rispetto ai governi Pd ma, considerando che in Italia ci sono più di 600mila clandestini, all’attuale ritmo, ci vorranno più di 450 anni per rimpatriare tutti i clandestini. Direi che sono troppi». Il presidente di Fratelli d’Italia lo scrove su Facebook.

La proposta di Fratelli d’Italia

«Per questo Fratelli d’Italia -aggiunge- ha previsto nel suo programma per le prossime elezioni europee l’istituzione di un fondo europeo per i rimpatri e di condizionare qualsiasi accordo politico e commerciale dell’Unione Europea con gli altri Stati alla sottoscrizione di accordi di rimpatrio dei clandestini. Si può fare. Basta dare più forza a Fratelli d’Italia. Il 26 maggio vota italiano».