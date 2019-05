Meloni in diretta con Stasera Italia. E nel collegamento irrompe la figlia Ginevra (video)

Mentre Giorgia Meloni stava parlando sabato sera in collegamento da casa durante la trasmissione su Rete4 Stasera Italia si è verificato un simpatico diversivo: la figlia Ginevra ha cominciato a chiamarla distogliendo la leader di FdI dai suoi ragionamenti politici. Un contrattempo che ha riportato il sorriso tra gli ospiti della trasmissione alleggerendo il clima non proprio cordiale che si sta vivendo in questi giorni di campagna elettorale.