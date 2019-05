“Incendio colposo”: la procura indaga sul bus elettrico in fiamme a Roma. Sono 64 finora

Ancora un autobus in fiamme a Roma, nel centro di Roma. Stavolta si tratta di un autobus elettrico della linea 119 dell’Atac, che ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7.30 in via Sistina, a Roma, all’altezza del civico 83, per ragioni ancora da accertare. Sul posto è intervenuta subito una squadra di vigili del fuoco del comando di Roma che ha spento le fiamme. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dall’ìautista, che ha azionato subito l’estintore di bordo, e non risultano feriti. E sembra incendio colposo: con questa ipotesi di reato infatti la Procura di Roma indaga sul bus elettrico andato in fiamme questa mattina in via Sistina, in pieno centro. Il fascicolo è destinato a rientrare nell’inchiesta che i magistrati capitolini stanno portando avanti in merito ai diversi casi di incendi sui mezzi pubblici avvenuti negli ultimi mesi a Roma. Il mezzo era tornato in strada in servizio dopo una procedura di manutenzione nella quale sono state sostituite alcune parti tra cui le batterie. “Ancora un autobus che prende fuoco nella capitale, dove questa mattina si è sviluppato un principio di incendio su un bus della linea 119 in servizio lungo via Sistina, creando disagi a passeggeri e alla viabilità in centro. Si tratta del nono caso di incendio o principio di incendio su un bus di linea a Roma da inizio anno, mentre sono in tutto 64 gli autobus andati a fuoco nell’èra del sindaco Virginia Raggi”. Lo afferma in un comunicato il Codacons. “È evidente – conclude l’Associazione – che esiste un problema, non sappiamo se determinato da scarsa manutenzione dei mezzi o da precise attività di sabotaggio, così come è evidente che la frequenza con cui gli autobus della capitale prendono fuoco mette a rischio la sicurezza degli utenti del trasporto pubblico, i quali pagano biglietti e abbonamenti per avere un servizio sicuro ed efficiente, e non certo per salire su autobus che rischiano di prendere fuoco”.

(Foto tratta da Il Messaggero)