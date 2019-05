“In Grecia morti 700 neonati in più per la crisi. Ma ho nascosto la notizia” (video)

La clamorosa confessione del vicedirettore del Corriere della Sera, Federico Fubini, tiene banco in queste ore sul web. Durante un’intervista televisiva ha rivelato di aver censurato una notizia, per non incoraggiare gli euroscettici e i partiti sovranisti. «Faccio una confessione – dice Fubini a Tv2000, emittente dei Vescovi – c’è un articolo che non ho voluto scrivere sul Corriere della Sera».

Mortalità infantile in Grecia

Che cosa ha scoperto la prestigiosa firma del più autorevole quotidiano italiano? Premettendo che con il termine “mortalità infantile” si intendono i decessi tra gli 0 mesi e i 12 mesi di età, ha scoperto una vera e propria strage ignorata dai media. «Guardando i calcoli della mortalità infantile in Grecia, mi sono accorto che con la crisi sicuramente sono morti 700 bambini in più». Fubini lo dice ancora più esplicitamente allo stupefatto intervistatore: «La crisi e il modo in cui è stata gestita la crisi in Grecia ha avuto questo effetto drammatico. E ci sono altri dati che confortano questa mia conclusione, perché si vedono anche i bambini nati sottopeso e altri dati statistici del genere».

Chi è Federico Fubini, i suoi rapporti con Soros

Una notizia sconvolgente che, tuttavia, Fubini ha confessato di avere censurato deliberatamente. «Ho deciso di non scrivere perché il dibattito in Italia è così avvelenato che gli anti-europei avrebbero potuto usare come una clava questa notizia». Perché Fubini l’ha invece scritto adesso? Per promuovere il suo nuovo libro in uscita, dove ha inserito questa e altre notizie che finora ha tenuto silenziate. Ormai la Grecia è soggiogata all’Unione europea e certe cose si possono scrivere. Il governo Tsipras ha anche dato il via libera alla pignorabilità della prima casa. Una pre-condizione imposta dalla Ue per concedere il prestito da un miliardo di euro ad Atene.

La strage dei neonati greci va silenziata. Non sono profughi

Così funzionano i media main stream. Se muore un bimbo siriano, ne va fotografato il cadaverino sulla spiaggia in ogni posa. Se muoiono 700 neonati greci, la notizia va censurata senza indugio. Altrimenti qualcuno potrebbe pensar male dell’Unione europea e di chi la governa. Una censura vomitevole che ha scatenato reazioni furibonde sui Social.

Il metodo Fubini: meglio non alimentare l’antieuropeismo

In Rete, proprio in queste ore, alla luce di questa sconvolgente rivelazione, c’è chi ha ripescato il curriculum della prestigiosa firma economica del Corriere della Sera. La sua vicinanza a Open Society di George Soros, lo speculatore finanziario di cui Fubini è uno dei consiglieri europei. Tanti hanno fatto due più due. Tirate anche voi le somme.