Il Pg su Battisti: non è stato estradato ma espulso, l’accordo con il Brasile non vale

Quella di Cesare Battisti non è stata un’estradizione ma un’espulsione e l’accordo con il Brasile non vale: nel corso dell’incidente di esecuzione di fronte alla Corte d’Assise d’appello di Milano, il Procuratore Generale Antonio Lamanna definisce assolutamente corretta la procedura seguita per riportare in Italia il leader dei Pac che il 4 ottobre del 1981 evase dal carcere di Frosinone grazie ad una clamorosa azione di guerra di sette terroristi vestiti da carabinieri.

Condannato definitivamente all’ergastolo per 4 omicidi commessi alla fine degli anni ’70, e fermato in Bolivia, a Santa Cruz lo scorso 12 gennaio dopo essere fuggito dal Brasile, Cesare Battisti, attraverso il suo legale, Davide Steccanella, chiede che venga ritenuto valido l’accordo di estradizione tra l’Italia e Brasile firmato dall’ex-ministro della Giustizia italiana, l’esponente Pd, Andrea Orlando: «Non chiedo lo sconto di pena ma l’applicazione della legge, perchè pena da scontare non vuol dire sconto di pena» dice l’avvocato difensore di Battisti chiedendo, in ragione di quell’accordo che il Pg Lamanna non ritiene, invece, valido, di commutare la pena definitiva dell’ergastolo inflitta all’ex-terrorista, ora in carcere in Sardegna dopo una lunga latitanza. Trenta anni che, al netto del periodo di detenzione già sofferto, scenderebbero a 20 anni, 7 mesi e 24 giorni.

«Peraltro – aggiunge il legale spiegando, così, la memoria presentata nel corso dell’udienza – nessuno di tutti gli altri militanti Pac ha scontato più di 27 anni di carcere e infine si tratta di persona di 65 anni quindi più di 20 anni anche volendo è difficile che possa scontarli».

«La presa in consegna di Cesare Battisti presso l’aeroporto internazionale di Santa Cruz – scrive nella memoria difensiva depositata davanti alla Seconda Corte d’Assise di Milano il difensore dell’ex-terrorista dei Pac – non può definirsi giuridicamente conseguente a una estradizione boliviana, né ad una espulsione legittima da parte di quello Stato», ma deve intendersi nella sostanza come «una consegna diretta allo Stato richiedente di persona già estradata, in virtù dell’accordo estradizionale sottoscritto, il 6 ottobre 2017, dallo Stato italiano con lo Stato del Brasile, a firma dell’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando».

La questione, sottolinea Steccanella, è che «non può più ritenersi frutto di legittima espulsione una procedura che ha comportato una accertata e plurima violazione della legge boliviana», circostanza che potrebbe spiegare, secondo Steccanella, perché, in tutti gli atti pubblici redatti in Italia, «si fa sempre riferimento a un’inesistente estradizione boliviana» e mai a una procedura di espulsione.

D’altra parte, aggiunge il difensore di Battisti, «se lo Stato italiano avesse ritenuto, come affermato dal Sostituto Procuratore Generale d’udienza, di prendere in consegna in Bolivia un condannato in forza di espulsione da quel Paese, avrebbe dovuto attendere l’espletamento della procedura ivi prevista in subietta materia, e non certo farselo consegnare brevi manu da un locale funzionario di polizia per condurlo in Italia il giorno stesso della notifica della Risoluzione 11/19».

In quanto consegna diretta allo Stato richiedente di persona già estradata, invece, «non solo quella presa in consegna in Bolivia risulta legittima, ma trova anche spiegazione adeguata quella ripetuta indicazione di estradizione riportata il giorno dopo su tutti gli atti pubblici redatti a Ciampino dai diversi funzionari di Polizia che hanno preso in consegna l’estradato al momento del suo ingresso sul suolo italiano, per condurlo all’odierno carcere di Oristano» e «il titolo giuridico riportato negli atti pubblici notificati in Italia a sostegno dei provvedimenti richiamati risulta essere vero (estradizione), rendendo irrilevante ai fini giuridici quell’erronea indicazione (Bolivia) dello Stato concedente».

Ma per il Procuratore Generale Lamanna non ci sono dubbi: quella di Cesare Battisti non è stata un’estradizione ma un’espulsione. E l’accordo con il Brasile non vale.