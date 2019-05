Giorgia Meloni a “Radio Anch’io”: «Contro i negozi di cannabis mi batto da anni»

«Sui negozi della cannabis mi batto da anni, al tempo per impedirne l’apertura, come mi sono battuta ora contro la festa della canapa a Milano. Lì è stato requisito più di un chilo di droga». A dichiararlo è Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, a Radio anch’io, su Radio 1. «Noi siamo il partito che più di tutti si è occupato di lotta alla droga», ricorda Meloni. «A Milano si pubblicizzava l’evento con la foto di un bambino di 13 anni che teneva la bustina di marijuana», aggiunge. «Per me non esistono differenze tra droghe leggere e droghe pesanti». Il passaggio sull’immigrazione: «Se ci limitiamo a chiudere i porti noi non risolviamo il problema, perché alla fine arrivano in Italia lo stesso, con le barchette, con la Marina militare. L’unica soluzione è il blocco navale».

Buongiorno! Qualche minuto insieme “Radio anch'io” su Rai Radio 1. Mi seguite? Pubblicato da Giorgia Meloni su Giovedì 9 maggio 2019