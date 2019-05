Autista dell’Atac perde la testa e tenta di investire un pedone con l’autobus (video)

Un autista dell’Atac di Roma punta volontariamente un pedone con due cani, fino a schiacciarlo, fortunatamente senza gravi conseguenze, al termine forse di una lite per strada. Il video è stato diffuso (e poi ritirato da Fb) dalla sindacalista dell’Atac Micaela Quintavalle, determinando la reazione dell’azienda che ha garantito indagini a 360 gradi per chiarire l’episodio. “In relazioni alle immagini diffuse su un video, nel quale si vede un bus in servizio sulla linea 786 che si dirige contro un pedone, Atac ha immediatamente avviato gli accertamenti non appena ha avuto contezza del filmato, che l’azienda giudica molto grave. Nelle more della conclusione degli accertamenti Atac procederà a sospendere cautelativamente l’autista responsabile, una volta individuato. L’azienda valuterà, inoltre, anche una denuncia a carico del dipendente. Nel frattempo ha provveduto a segnalare il video alle autorità competenti”.

Eccolo, pubblicato dal sito web del Messaggero.