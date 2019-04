Nuove importanti adesione a Fratelli d’Italia nel napoletano

Aumentano ancora le adesioni a Fratelli d’Italia nella provincia napoletana, che si conferma anche all’ombra del Vesuvio partito inclusivo, lungimirante e attento alle esigenze del territorio. Ad annunciare l’ultimo, importante ingresso nel partito di Giorgia Meloni, è l’avvocato Arturo Cianniello, consigliere comunale di Pollena Trocchia nonché storico responsabile locale di questa parte politica nonostante la giovane età. «È con enorme gioia ed emozione che comunico l’adesione a questo importante progetto politico, proiettato al governo del nostro Paese, dello stimato medico, consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici Salvatore Auriemma.

Chi è Salvatore Auriemma

«Si tratta di un professionista che da anni profonde un grande impegno in politica nell’esclusivo interesse della comunità locale. Sono certo che con la sua esperienza saprà dare un grosso contributo al nostro gruppo, composto da rappresentanti giovani e meno giovani, ma tutti con una gran voglia di impegnarsi attivamente per il miglioramento del territorio. Con l’adesione del’Assessore Auriemma la sezione locale di FdI acquista ulteriormente competenze, entusiasmo e voglia di fare, che si renderanno utili nel percorso che abbiamo intrapreso, al servizio e in difesa del cittadino e del paese», ha detto soddisfatto Arturo Cianniello. «Salutiamo con entusiasmo l’adesione al progetto politico di Fratelli D’Italia dell’assessore Auriemma. Siamo certi che insieme al Consigliere Cianniello farà un ottimo lavoro teso ad allargare la base del partito a difesa dei valori fondanti della destra», ha aggiunto il Commissario Provinciale di Napoli Gennaro Ruggiero.