Pif: Mussolini dittatore di m…. La replica del pronipote: leggiti i libri di De Felice

L’intervento di Pif al Festival del Giornalismo di Perugia ha avuto al suo centro il tema del “fascismo di ritorno”. Pif ha strumentalizzato gli episodi di Torre Maura mischiandoli con la notizia recente della candidatura alle elezioni europee di Caio Giulio Cesare Mussolini con Fratelli d’Italia.

“Giorgia Meloni – ha detto Pif, che presentava il suo libro “Dio perdona a tutti” – ha candidato un nipotino di Mussolini e ha fatto un video davanti al Palazzo dell’Eur a Roma dove questo signore afferma che Mussolini ha fatto anche tante belle cose. Paragoniamo le leggi razziali alla bonifica delle paludi? Viviamo in un paese democratico e dobbiamo partire dal fatto che Mussolini, come tutti i dittatori di qualunque colore, era un dittatore di merda”. Il problema è che nel video cui accenna Pif non c’è alcun intervento di Caio Mussolini sul fascismo.

“Decenni e decenni di studi storici e poi arriva Pif – ha commentato il pronipote di Benito Mussolini – Gli consiglio di leggersi qualche libro di De Felice, qualche libro di Pennacchi, in modo che la prossima volta possa esprimere un concetto più articolato sulla storia d’Italia. Questi sarebbero gli intellettuali radical chic che ogni giorno ci fanno la lezioncina contro il populismo e le volgarità nel dibattito pubblico? Tra l’altro nel breve video con la Meloni all’Eur, non ho mai parlato del fascismo. Insomma, Pif è molto più bravo come regista che come spettatore…”.