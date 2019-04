Inseguimento folle per le vie di Roma: rumeno ubriaco e drogato semina il panico

Semina il panico in piena notte. Poi l’identificazione: è un rumeno ubriaco e drogato. I carabinieri hanno arrestato un 27enne per il reato di tentato omicidio, resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello Stato. Le manette sono scattate al termine di un inseguimento. L’uomo guidava senza patente, alcolizzato e sotto l’effetto di stupefacenti. Mentre viaggiava a forte velocità, a bordo di una Audi A3, lungo la via Flaminia in direzione Roma, è stato notato dai militari che gli hanno intimato l’alt. Ma il rumeno non l’ha rispettato ed è andato via. I carabinieri hanno iniziato a inseguirlo lungo tutta via Flaminia. Poi hanno proseguito per via Cassia Veientana fino a giungere via della Giustiniana.

Rumeno ubriaco e drogato: la fuga, lo scontro, i controlli

Durante le fasi concitate dell’inseguimento l’uomo in più occasioni non ha esitato a colpire l’autovettura dei militari, cercando di buttarli fuori strada, manovra che gli è anche riuscita in alcuni frangenti ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze per la pattuglia. Dopo la lunga fuga tra le vie della Capitale, fortunatamente senza coinvolgere altri automobilisti, il malvivente ha terminato la sua corsa contro una gazzella dei carabinieri lungo via della Giustiniana. Mentre cercavano di bloccarlo una volta scesi dall’auto, il rumeno ha ingranato la marcia cercando nuovamente di darsi alla fuga ma è stato prontamente ammanettato e immobilizzato dagli operanti. Dopo averlo identificato e sottoposto alle analisi tossicologiche, è risultato che stesse guidando senza aver mai conseguito la patente, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e con un tasso alcolemico pari a 1,52 g/L. L’uomo è stato portato al carcere di Regina Coeli.