In piazza contro il ddl Pillon: accanto alla Boldrini spunta Fiorella Mannoia (video)

Presidio anti ddl Pillon oggi in piazza Montecitorio. Con una partecipazione a sorpresa, quella della cantante Fiorella Mannoia. La protesta delle donne è cominciata srotolando due striscioni da 50 metri. Su di esse i nomi dei 150mila firmatari della petizione lanciata su change.org per il ritiro del ddl del senatore leghista. “Non pensavo che alla mia età sarei tornata in piazza di nuovo come decenni fa. Stanno mettendo in discussione diritti che pensavamo già acquisiti, non ieri, ma decenni fa. Questo ddl fa acqua da tutte le parti, non so quale disegno ci sia dietro, credo sia un disegno non solo italiano di riportare la donna a casa e di trattare i minori come pacchi postali”, ha detto la cantante romana.

Fiorella Mannoia: “Un ddl ridicolo, che va ritirato”

“È un ddl ridicolo che va ritirato. Viene osteggiato anche dalla Chiesa cattolica, ho detto tutto”, ha spiegato Mannoia”. Il presidio è stato lanciato da D.i.Re-Donne in Rete contro la violenza, Casa internazionale delle Donne, Non Una Di Meno, Cgil, Arci, Rebel Network, Udi-Unione donne in Italia, Cismai-Coordinamento italiano servizi maltrattamento infanzia. Hanno partecipato Francesca Koch, della Casa internazionale delle donne, Raffaella Palladino, presidente di D.i.Re, l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, la deputata Rossella Muroni e la senatrice Monica Cirinnà.